Trava opet prekrila pregled: Opasni izlaz na TTTS-u i dalje bez rješenja

Na izlazu iz uskog prolaza na području TTTS-a ponovno se pojavljuje ozbiljan sigurnosni problem koji zabrinjava vozače.

Iako je prije nekoliko godina na ovom mjestu došlo do tragične nesreće u kojoj je smrtno stradala žena upravo zbog smanjene vidljivosti, situacija se, prema riječima građana, nije trajno riješila. Tada je najavljeno kako će se prostor redovito održavati i osigurati bolji uvjeti za sigurno uključivanje u promet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas, međutim, prizor na terenu govori drugačije. Visoka, nepokošena trava ponovno zaklanja pogled vozačima koji izlaze iz prolaza, zbog čega je preglednost gotovo nikakva. Vozači ističu da su često prisiljeni „izlaziti na sreću“, što predstavlja ozbiljan rizik za sve sudionike u prometu.

Dodatni problem predstavlja i prometno ogledalo koje je ondje postavljeno kako bi olakšalo preglednost, ali je, kako tvrde građani, često okrenuto zbog vjetra i time praktički beskorisno.

Stanovnici i vozači koji svakodnevno prolaze ovom dionicom apeliraju na nadležne službe da hitno reagiraju – redovitim održavanjem zelenih površina i osiguravanjem funkcionalnosti prometne signalizacije – kako se ne bi ponovila tragedija iz prošlosti.