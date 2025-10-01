Traumatizirana maloljetnica iz Dalmacije roditeljima je ispričala strašno iskustvo iz trgovačkog centra. Tvrdi da ju je zaštitar dodirivao te da je bio neugodan i uporan. Policija: "Podnesena je kaznena prijava"

Krajem rujna, tijekom večernjih sati, u jednom trgovačkom centru u Dalmaciji dogodio se incident koji je teško uznemirio jednu obitelj maloljetnice iz Dalmacije. Redakciji Dalmacije Danas obratila se majka djevojke iz osmoga razreda, tvrdeći da je njezina kći u trgovini doživjela neugodno i traumatično iskustvo sa zaštitarom.

Zbog zaštite identiteta maloljetne osobe, objavljujemo samo opće okolnosti događaja, dok su podaci poznati redakciji.

"Počeo je dodirivati kćer, vraćena je prestrašena"

Prema riječima majke, djevojka je otišla u trgovinu kako bi se pripremila za nadolazeću ekskurziju. "Zaštitar je počeo komunicirati s njom, no ona je odbila razgovor. Tada je, kako kaže, počeo dirati po dijelovima tijela, uključujući milovanje po kosi, te ju je ispitivao zašto kupuje određene stvari. Bio je neugodan i uporan", ispričala je majka.

Nakon povratka kući, djevojka je roditeljima prepričala što se dogodilo, vidno uznemirena i prestrašena.

Majka tvrdi da je otac odmah otišao do trgovine i suočio se sa zaštitarom, upozorivši ga da se takvo ponašanje prema maloljetnim osobama neće tolerirati. "Došlo je do incidentne situacije, a dva mladića su pokušala zaustaviti mog supruga", dodaje majka.

Otac je zatim pozvao policiju te zatražio da mu zaštitar pokaže snimke nadzornih kamera, no, prema riječima obitelji, on je to odbio uz obrazloženje da "nije sve tako kako izgleda". Policija je ubrzo stigla, nakon čega su djevojka i otac dali iskaz.

"Jesu li pitali za dijete? Ne, zanimalo ih je je li objekt ostao bez zaštitara"

Majka se obratila i zaštitarskoj tvrtki u kojoj radi sporni zaštitar. No, umjesto očekivane empatije i brige, tvrdi da ju je zaprepastilo njihovo pitanje. "Rekli su mi da ne znaju da im je zaštitar na policiji. Umjesto da pitaju za moje dijete, pitali su me je li objekt ostao bez zaštitara. Ostala sam šokirana i tužna zbog takvog stava", naglašava.

Policija: "Podnesena kaznena prijava protiv 46-godišnjaka"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je za Dalmaciju Danas da je zaprimljena prijava te da je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo spolnog uznemiravanja.

"Nakon dovršenog istraživanja protiv osumnjičenog 46-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a po nalogu suda provode se daljnje istražne radnje. S obzirom na to da se radi o maloljetnoj osobi, ne možemo pružiti više informacija u svrhu zaštite njezina integriteta", stoji u odgovoru policije.

Na kraju, majka apelira na sve roditelje da otvoreno razgovaraju sa svojom djecom i da prijave svaku sumnjivu situaciju. "Želim upozoriti roditelje da obrate pažnju na svoju djecu, jer ovakve stvari ne smiju prolaziti nezapaženo", poručila je.