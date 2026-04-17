Planuo požar na nogometnom igralištu u Dalmaciji: Intervenirali vatrogasci, policija obavila očevid

učer, 16. travnja u 18 sati zaprimljena je dojava da je u Šibeniku, u Ulici Stjepana Radića, na malonogometnom igralištu došlo do požara.

Odmah po dojavi, na mjesto događaja izašla je JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca te je požar ugašen u 18,21 sati.

Policijski službenici obavili su očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara te su utvrdili da je uzrok požara djelovanje toplinske energije, koji se s plastičnog kemijskog WC-a, koji je u potpunosti izgorio, proširio na dio pvc zaštitne mreže i drvenu oplatu malonogometnog igrališta na površini od 240 × 150 centimetara.

Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti nastanka događaja.