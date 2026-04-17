Drama u Krivom Putu: 49-godišnjak pucao na dvojicu muškaraca

Policijski službenici Policijske postaje Senj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom iz Senja zbog osnova sumnje da je počinio kaznena djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te prijetnje.

Sumnjiči ga se da je u subotu, 11. travnja 2026. godine u Krivom Putu, nakon verbalnog sukoba zbog ranije nerazjašnjenih odnosa, iz pištolja ispalio više hitaca u smjeru 48-godišnjaka i 26-godišnjaka, obojice iz Crikvenice.

Također, sumnjiči ga se da je 13. travnja 2026. godine putem jedne aplikacije 48-godišnjaku slao prijetnje smrću, koje su kod oštećenog izazvale strah i bojazan za vlastiti život.