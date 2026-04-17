Grad Split otvara novčane poticaje za stanare: Možete dobiti sufinanciranje za obnovu pročelja i krovova, ali rokovi brzo istječu

Grad Split izvijestio je da su otvoreni javni pozivi za obnovu pročelja i krovova.

- Podsjećamo građane da su u tijeku javni pozivi za obnovu pročelja i krovova u staroj gradskoj jezgri, uz mogućnost sufinanciranja.

Javni poziv za sanaciju i obnovu pročelja i krovova u staroj gradskoj jezgri (zona A) otvoren je do 17. lipnja 2026. godine

https://split.hr/natjecaji/detalj-natjecaja/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-provodjenje-sanacije-i-obnove-procelja-i-krovova-gradjevina-na-podrucju-stare-gradske-jezgre-grada-splita%209

Pozivaju se stanari zone A koji razmišljaju o obnovi svojih nekretnina da iskoriste ovu priliku i prijave se na vrijeme.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH također je objavilo Javni poziv za sufinanciranje uređenja pročelja postojećih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada u 2026. godini

Prijave su otvorene od 15. travnja do 31. kolovoza 2026. godine

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/otvoreni-natjecaji-za-programe-ugradnje-dizala-i-uredjenja-procelja-postojecih-zgrada/19762

https://programi.mpgi.hr/auth/login

Ne propustite priliku za sufinanciranje i doprinesite očuvanju i uređenju prostora u kojem živimo - stoji u priopćenju za medije.