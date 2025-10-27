Trajektna luka Split dobit će sasvim novi izgled, a trebao bi biti riješen i veliki problem ovog dijela grada - ulaz i izlaz iz luke

Nedavno su počeli radovi na Gatu sv. Petra u Splitu, a danas su i predstavljeni javnosti.

Rekonstrukcija i proširenje gata Svetog Petra projekt je vrijedan gotovo 25 milijuna eura (s PDV-om). Iz Lučke uprave Split doznajemo kako su za izgradnju odobrena bespovratna sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija, što znači da opet niti jedan euro neće biti potrošen iz proračuna Lučke uprave, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Izgradnjom i proširenjem Gata prema sjeveru dobiva se novih 5.300 četvornih metara operativnih površina, bit će izgrađene nove biljetarnice, javni zahodi, čekaonice... Dobivamo i dva nova veza za brodove čime se povećava kapacitet terminala, a samim tim i smanjuju gužve u luci.

Radove izvodi tvrtka Texo Molior d.o.o., a sve bi trebalo biti gotovo za 25 mjeseci.

"Osigurana su europska bespovratna sredstva u iznosu od 85 posto, dok je 15 posto osigurala Vlada RH. Ukupna vrijednost projekta je 21 milijun eura što pokazuje da Vlada RH, SDŽ, Grad i Lučka uprava rade na tome da se ostvare ključni projekti za grad Split. Gat svetog Petra će promijeniti vizuru grada Splita. Luka se dijelom otvara i za građane, zahvaljujući novim sadržajima. Ovo je dokaz da imamo nastavak realizacije svih ključnih projekata u Lučkoj upravi, ostaje nam manji dio, ali moramo kazati da će Istočna obala biti riješena u trenutku kada grad Split realizira dio za koji je zadužen.

Kao Grad smo odabrali idejno rješenje, Hrvatske ceste su na prijedlog Grada Splita to prihvatile, kao gradonačelnik sam potpisao zaključak u kojem se ide u postupak strateške ocjene studije utjecaja na okoliš za sam zahvat kako bi išla sama procedura uređenja. S tim će se stvoriti sve pretpostavke da Istočna obala bude riješena. Proširit će se pješačke zone, a cilj nam je riješiti u suradnji s DORH-om, problem koji postoji oko autobusnog kolodvora. Planiramo i izmještanje glavnog željezničkog kolodvora", kazao je ovom prigodom splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Spomenuo je i ulaz i izlaz iz luke.

"Nadam se da ćemo do kraja moga mandata imati riješen ulaz i izlaz iz luke. Ulaz i izlaz, odnosno prometno rješenje koje će biti predstavljeno je jednim dijelom bilo komunicirano, ali zasigurno će promijeniti vizuru toga dijela. Promet će biti zaustavljen od trga gdje je spomenik Franji Tuđmanu, a ići će od smjera Koteksove zgrade preko Toća. Ići će dvosmjerno i promet će se rasteretiti u odnosu na sada i otvorit će se područje pješačkih zona. Prostor od Pazara do spomenika Franji Tuđmanu bi trebao biti pješačka zona, povezana s Rivom", kazao je Šuta.

Da će ovi radovi promijeniti vizuru grada potvrdio je i župan SDŽ Blaženko Boban.

"Po dovršetku Gata sv. Petra i uređenja obale Lazeret, lice luke Split će iz temelja bit promijenjeno u svega desetak godina. To je zaista velik pothvat koji pokazuje sinergiju između Vlade RH, SDŽ i Grada Splita. No nije ovo jedini projekt u gradu Splitu. Niz je drugih projekata, imali smo priliku vidjeti luku Resnik gdje će biti povezani svi srednjodalmatinski otoci. I Kaštel Stari i Omiš vrlo brzo će imati dužobalnu liniju, od Trogira preko Kaštela i Splita do Omiša. Iz Omiša ćemo imati novu liniju do otoka Brača...", nabrojao je projekte Boban.

Što se sve dobiva rekonstrukcijom kazao je prvi čovjek Lučke uprave Split Vice Mihanović.

"Rekonstrukcijom se Gat sv. Petra širi za 5.300 metara kvadratnih. Dobivamo dva nova veza, ukupno će ih biti pet. Mičemo one neugledne kioske, imamo fiksni objekt u kojem će biti svi potrebni sadržaji za putnike, biljetarnice, prostor za prtljagu, ali i javni wc koji će biti dostupan za sve sugrađane, a ne samo putnike. Na taj način ćemo povećati kapacitete luke, skratiti vrijeme čekanja putnika na ukrcaj", kazao je Mihanović te se zahvalio Vladi, resornom ministarstvu, SDŽ i Gradu Splitu.

Radovi će trajati 25 mjeseci, a Gat sv, Petra se malo produžuje te širi u smjeru Rive.

"Predviđeno je da se radovi rade u kontinuitetu, da nema prekida. Nemamo u planu prekidat radove, iskomunicirani su tri godine unazad sa svim brodarima...", kazao je Mihanović.