Trajekt udario u remorker pri uplovu u Ploče, oglasila se Jadrolinija

Trajektna linija Ploče - Trpanj privremeno je u prekidu zbog tehničkog problema na trajektu Ston, koji održava navedenu liniju, potvrdili su iz Jadrolinije za Dalmacija Danas.

Kako navode, prilikom uplova broda u luku Ploče zabilježen je kontakt s remorkerom koji je bio vezan u luci. Svi putnici su sigurno iskrcani te nema ozlijeđenih osoba. Također, nije zabilježeno onečišćenje mora niti je utvrđena značajnija materijalna šteta na trajektu ili remorkeru.

U tijeku je detaljna procjena situacije i provedba propisanih procedura u suradnji s nadležnim institucijama kako bi se osigurali svi uvjeti za siguran nastavak plovidbe.

Putnicima je organiziran alternativni autobusni prijevoz do odredišta, a iz Jadrolinije poručuju kako će linija biti ponovno uspostavljena u najkraćem mogućem roku.

Podsjetimo, ranije su se pojavile neslužbene informacije prema kojima je trajekt ostao bez pogona i prije zaustavljanja udario u drugo plovilo. Današnjim priopćenjem potvrđeno je da je došlo do kontakta s remorkerom u luci Ploče, no bez ozlijeđenih i bez značajnije materijalne štete.