Tragično poginuli influencer (43), njegova partnerica i otac

Popularni američki food influencer Ben Wood (43), njegova partnerica i otac tragično su poginuli prilikom pokušaja spašavanja žene koja se utapala u Tihom oceanu u Čileu, prenosi TMZ. Stravična tragedija dogodila se u ponedjeljak, 9. ožujka, u čileanskom ljetovalištu Algarrobo. Sve je započelo oko 19 sati kada je snažan val povukao 26-godišnju Patriciju del Pilar Bello Labe u uzburkani ocean. Unatoč upozorenjima na opasne uvjete na moru i visoke valove koja su bila na snazi, nesretna je žena sa svojim partnerom bila preblizu obali.

Svjedočeći dramatičnom prizoru, 43-godišnji Wood (43), njegova partnerica Maria Jose "Pepa" Duarte (47) i njegov 77-godišnji otac Norman Ray Wood bez razmišljanja su skočili u more. Njihov herojski čin bio je usmjeren na spašavanje žene i njezina partnera, Felipea Hernándeza Bustosa, koji su se bespomoćno borili protiv siline oceana.

Nažalost, plemeniti pokušaj spašavanja završio je s katastrofalnim posljedicama. Golemi valovi odnijeli su gotovo cijelu skupinu, a u konačnici su živote izgubile četiri osobe. Ben i njegov otac Norman preminuli su gotovo odmah, dok je Maria Jose izvučena živa, no kasnije je podlegla ozljedama u bolnici. Tragediji nije uspjela pobjeći ni žena koju su pokušavali spasiti. Jedini preživjeli je njezin partner, kojeg je iz mora helikopterom izvukla čileanska mornarica.

Tužnu vijest potvrdila je Woodova kći dirljivom objavom na očevu Instagramu, nazvavši ga herojem. "Deveti ožujka bit će dan kada ćemo se sjećati kako ste dali svoje živote za druge, kao što si to učinio mnogo puta prije. Volim te do Mjeseca i natrag", napisala je, odajući počast ocu, njegovoj partnerici i djedu. Iza Bena Wooda ostale su dvije kćeri, a njegova tragična smrt ostavila je u šoku brojnu zajednicu pratitelja i prijatelja koji se od njega opraštaju na društvenim mrežama, slaveći ga kao čovjeka koji je život izgubio pokušavajući spasiti druge.

Ben Wood, rođen u Connecticutu, bio je istaknuta figura na čileanskoj gastronomskoj sceni, gdje je živio gotovo 13 godina. Nakon razvoda preselio se u Čile kako bi bio bliže svojoj kćeri. Ondje je postigao značajan uspjeh kao suosnivač popularnog lanca burger barova "El Honesto Mike" te tvrtke za craft pivo "Craftwork Chile". Svoju strast prema hrani i piću dijelio je s više od 37.000 pratitelja na svom Instagram profilu, prenosi Večernji list.