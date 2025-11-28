Tragično okončana potraga za nestalom Matijom Brajković

Danas, 28. studenoga, nakon zaprimljene dojave, u rijeci Neretvi na predjelu Opuzena, pronađeno je tijelo starije ženske osobe koje je izvučeno na obalu rijeke.

Tijelo preminule ženske osobe je, po nalogu mrtvozornika, prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

Obavljenom identifikacijom utvrđeno je da je preminula žena 91-godišnja Matija Brajković iz Opuzena čiji je nestanak Policijskoj postaji Metković prijavljen 22. studenoga u kasnim večernjim satima.

Za nestalom Matijom Brajković su se od trenutka zaprimljene prijave nestanka do pronalaska tijela intenzivno poduzimale mjere traganja u kojima su sudjelovali policijski službenici Policijske postaje Metković, policijski službenici Postaje granične policije Metković sa službenim policijskim psom, policijski službenici pomorske policije s plovilom, ronioci Interventne jedinice policije ove Policijske uprave, policijski službenici Mobilne jedinice policije Jug sa službeni dronom, zatim pripadnici Gorske službe spašavanja s plovilom, vatrogasci DVD Opuzen, komunalni redar Grada Opuzena i mještani.