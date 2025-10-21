Tragična smrt potresla je cijelu Hrvatsku. Tijekom utakmice nesretno je udario glavom u zid i podlegao ozljedama. Danas bi slavio 42. rođendan

Na današnji dan 1983. godine rodio se Hrvoje Ćustić

Na današnji dan ponovno se prisjećamo Hrvoja Ćustića, zadarskog nogometaša koji je prerano preminuo i ostavio dubok trag u hrvatskom sportu.

Život i karijera

Hrvoje Ćustić rođen je 21. listopada 1983. godine u Zadru. Već od malih nogu bio je vezan uz nogomet i svoj NK Zadar, gdje je prošao omladinsku školu i razvio se u jednog od najtalentiranijih mladih igrača dalmatinskog nogometa. Nosio je i dres mlade hrvatske reprezentacije te je slovio kao igrač velikog potencijala.

Tragičan kraj

Njegov život i karijera tragično su prekinuti 3. travnja 2008. godine, kada je, nakon nesretnog udarca glavom u betonski zid uz teren na Stanovima tijekom utakmice protiv Cibalije, podlegao teškim ozljedama. Imao je samo 24 godine. Njegova smrt potresla je cijelu nogometnu Hrvatsku i otvorila pitanja o sigurnosnim uvjetima na stadionima. Unatoč šoku i žalosti, Hrvojev odlazak ostao je trajno upozorenje koliko je važna zaštita sportaša.

Sjećanje koje traje

Na stadionu Stanovi postavljena je spomen-ploča u njegovu čast, a svake se godine organiziraju memorijali i okupljanja kako bi se očuvala uspomena na njega. U Zadru ga se i dalje pamti ne samo kao vrsnog igrača, već i kao skromnog i dragog mladića, uvijek spremnog pomoći drugima.