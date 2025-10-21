Close Menu

Tragična smrt potresla je cijelu Hrvatsku. Tijekom utakmice nesretno je udario glavom u zid i podlegao ozljedama. Danas bi slavio 42. rođendan

Nosio je i dres mlade hrvatske reprezentacije te je slovio kao igrač velikog potencijala

Na današnji dan 1983. godine rodio se Hrvoje Ćustić

Na današnji dan ponovno se prisjećamo Hrvoja Ćustića, zadarskog nogometaša koji je prerano preminuo i ostavio dubok trag u hrvatskom sportu.

Život i karijera

Hrvoje Ćustić rođen je 21. listopada 1983. godine u Zadru. Već od malih nogu bio je vezan uz nogomet i svoj NK Zadar, gdje je prošao omladinsku školu i razvio se u jednog od najtalentiranijih mladih igrača dalmatinskog nogometa. Nosio je i dres mlade hrvatske reprezentacije te je slovio kao igrač velikog potencijala.

Tragičan kraj

Njegov život i karijera tragično su prekinuti 3. travnja 2008. godine, kada je, nakon nesretnog udarca glavom u betonski zid uz teren na Stanovima tijekom utakmice protiv Cibalije, podlegao teškim ozljedama. Imao je samo 24 godine. Njegova smrt potresla je cijelu nogometnu Hrvatsku i otvorila pitanja o sigurnosnim uvjetima na stadionima. Unatoč šoku i žalosti, Hrvojev odlazak ostao je trajno upozorenje koliko je važna zaštita sportaša.

Sjećanje koje traje

Na stadionu Stanovi postavljena je spomen-ploča u njegovu čast, a svake se godine organiziraju memorijali i okupljanja kako bi se očuvala uspomena na njega. U Zadru ga se i dalje pamti ne samo kao vrsnog igrača, već i kao skromnog i dragog mladića, uvijek spremnog pomoći drugima.

