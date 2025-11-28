Tragična nesreća u Šibeniku, jedna osoba smrtno stradala

Noćas, oko 1,55 sati u Šibeniku na državnoj cesti D-8 dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Prometna nesreća se dogodila kada je 61-godišnjak upravljao motociklom šibenskih registarskih oznaka za vrijeme dok mu je rješenjem oduzeta vozačka dozvola te tijekom vožnje na glavi nije nosio uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Ulaskom u lijevi nepregledni zavoj, u blizini nadvožnjaka Šubićevac, nije prilagodio brzinu kretanja motocikla vidljivosti, preglednosti te navedenim osobinama ceste, uslijed čega gubi nadzor nad motociklom te izlijeće izvan južnog ruba kolnika gdje kotačima i donjim dijelom motocikla udara u uzdignuti betonski ivičnjak, a potom s motociklom izlijeće na zemljano-travnatu površinu po kojoj nastavlja nekontrolirano kretanje gdje desnim bočnim dijelom motocikla udara u kameni usjek, a zatim i prometne znakove.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Od siline udara i zadobivenih ozljeda 61-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja.

Za vrijeme trajanja očevida, u vremenu od 2,30 sati do 5,30 sati, navedena dionica ceste D-8 cesta je bila zatvorena za sav promet.

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.