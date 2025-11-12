TRAGIČNA NESREĆA U DALMACIJI Poginula žena, druga prevezena u bolnicu

Oko 15:15 sati na državnoj cesti DC-106, na dionici između Vrčića i Gorice na otoku Pagu, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila jedna žena.

Prema prvim informacijama zadarske policije, u nesreći je sudjelovalo osobno vozilo. Na mjestu događaja jedna je osoba preminula, dok je druga prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

Zbog očevida, koji je započeo oko 16:35 sati, promet na toj dionici je obustavljen te se vozila preusmjeravaju na obilazne pravce.