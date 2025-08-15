Tragična nesreća na hrvatskim cestama, motociklistica smrtno stradala

Na dionici autoceste A7 između Jurdana i Matulja, oko 400 metara od čvora Jurdani u smjeru Rijeke, večeras oko 19:20 sati smrtno je stradala vozačica motocikla.

Na mjestu nesreće trenutno se provodi policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Zbog očevida, promet iz smjera Rupe prema Rijeci od 20:25 sati zatvoren je za sva vozila, a promet se preusmjerava na izlaz Jurdani, priopćila je policija.

Policija apelira na vozače da poštuju privremenu regulaciju prometa i voze s maksimalnim oprezom.