TRAGIČNA NESREĆA NA GRADILIŠTU Radnik poginuo od strujnog udara

Jutros, između 9 i 9:30 sati, u Dugom Selu u ulici Bože Huzanića dogodila se teška nesreća na gradilištu tijekom betoniranja. Prema dosad poznatim informacijama, kamion koji je dopremao beton slučajno je zahvatio električne vodove, a radnik koji je upravljao pumpom za beton zadobio je strujni udar.

Muškarac, star oko 60 godina i strani državljanin, nažalost je preminuo unatoč brzoj reakciji hitne pomoći i pokušajima reanimacije.

Na mjesto događaja odmah je izašla policija, koja je obavila očevid. Neslužbeno se doznaje da postoji sumnja na propuste u pridržavanju sigurnosnih mjera na gradilištu.

Više informacija o uzrocima tragedije očekuje se nakon dovršetka policijskog očevida i službenog izvješća nadležnih tijela.