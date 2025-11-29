TRAGIČNA NESREĆA Auto naletio na pješaka i usmrtio ga

U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila u istočnom dijelu Zagreba smrtno je stradao pješak, potvrdili su iz zagrebačke policije.

Do nesreće je došlo oko 10.40 sati na Vukomerečkoj cesti, gdje je osobni automobil udario pješaka. Policijski službenici odmah su izašli na teren i trenutno provode očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.

Zbog policijskog rada promet je na tom dijelu ceste zatvoren, od ulice I. Trnava do Sobolskog puta, a vozači se usmjeravaju na alternativne pravce uz pomoć policije.