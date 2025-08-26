Tragičan kraj potrage za nestalom ženom

Operativno-komunikacijski centar PU varaždinske zaprimio je danas u 12.44 sati dojavu građana da je u starom toku rijeke Drave, kod Majerja, na predjelu zvanom Majerščak, u vodi uočeno tijelo ženske osobe.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici, koji su već nalazili u blizini mjesta pronalaska tijela, s obzirom da su se u suradnji s drugim službama, provodile intenzivne mjere traganja za nestalom osobom.

Također je na mjesto događaja izašao mrtvozornik koji je proglasio smrt, ali se nije mogao izjasniti o uzroku smrti. O navedenom je izvještena zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu koja je naložila obdukciju te će se tijelo po dovršenom postupanju prevesti na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin, piše Dnevnik.hr.

Obitelj se obratila javnosti

Kako je postupanjem policijskih službenika utvrđeno, radi se o tijelu ženske osobe za koju je prethodnog dana, u ponedjeljak, prijavljen nestanak.

Riječ je o 43-godišnjoj S.Č. iz Sračinca koja je u nedjelju oko podneva otišla biciklom prema Dravi u Svibovcu Podravskom i od tada joj se gubio svaki trag.

Obitelj se obratila javnosti pa je tako njezina sestra na društvenim mrežama uz molbu za pomoć u potrazi napisala i da je Sandrin mobitel je ugašen.