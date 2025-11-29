Tragedija u Zagrebu: Poginuo pješak

U subotu ujutro na Vukomerečkoj cesti dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao pješak, potvrdila je zagrebačka policija

Nesreća se zbila oko 10.40 sati, a prema prvim informacijama u događaju je sudjelovao i osobni automobil, piše 24sata.

Policijski očevid je u tijeku, a promet Vukomerečkom cestom trenutačno je obustavljen na dionici od Ulice I. Trnava do Sobolskog puta. Vozila se preusmjeravaju na okolne ulice, uz regulaciju policijskih službenika na terenu.

Iz policije pozivaju vozače na oprez i strpljenje dok traje očevid i normalizacija prometa.