Tragedija u Zagori. Vozač poginuo nakon prevrtanja vozila na makadamskom putu

U večernjim satima u Glavicama, u zaseoku Dolići, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nesreća se dogodila oko 21.10 sati na makadamskom putu, kada je vozač osobnog vozila izgubio nadzor nad automobilom. Nakon toga došlo je do prevrtanja vozila i udara u nasip.

Smrt na mjestu nesreće

Vozač je, nažalost, preminuo na mjestu događaja. Policija je izvijestila kako je mjesto nesreće osigurano te će se obaviti očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragične prometne nesreće.