Tragedija u tunelu: Vozač poginuo nakon izlijetanja vozila

Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći s petka na subotu na državnoj cesti DC403.

Prema službenom priopćenju objavljenom u 0:41 sati, u tunelu Podmurvice došlo je do izlijetanja osobnog vozila, pri čemu je jedna osoba izgubila život. U prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno osobno vozilo.

Prema prvim informacijama s terena, vozač je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Na lokaciju su odmah po dojavi upućene dežurne službe hitne pomoći, vatrogasci te policijski službenici koji su osigurali mjesto nesreće, doznaje Novi List.

Zbog obavljanja očevida, dionica ceste DC403 kroz tunel Podmurvice bila je privremeno zatvorena za sav promet, a točan uzrok nesreće – radi li se o neprilagođenoj brzini, tehničkom kvaru ili nekom drugom faktoru – bit će poznat nakon dovršetka službene istrage.

– Policijski službenici nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće”, kratko su poručili iz PU primorsko-goranske.