Tragedija u susjedstvu: Utopio se muškarac u Ramskom jezeru

Danas se u Ramskom jezeru, u mjestu Šćit u BiH, utopio muškarac iz Požege, javlja Rama info. Muškarac je rođen 1962. godine, a njegova obitelj potječe iz Rame.

Prema prvim informacijama, nesretni slučaj dogodio se u poslijepodnevnim satima, a na mjesto događaja ubrzo su izašli pripadnici policije. Očekuje se dolazak ronilaca koji će nastaviti potragu i izvlačenje tijela.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Okolnosti koje su dovele do utapanja bit će poznate nakon službene istrage koju provodi policija.