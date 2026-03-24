Tragedija u susjedstvu: Dječak pomagao roditeljima u voćnjaku, zbog žeđi popio iz boce i preminuo

Velika tragedija potresla je ivanjičko selo Trešnjevica u Srbiji.

Dječak (12) je slučajno popio otrovnu tekućinu koja se koristi za prskanje voćnjaka i preminuo.

Kako je objasnio jedan od mještana, dječak je najvjerojatnije pomagao roditeljima u nasadu malina. Misleći da se radi o soku, 12-godišnjak je popio tekućinu iz plastične flašice, dok se zapravo radilo o otopini za prskanje voćnjaka protiv korova. Navodno je dječak popio samo dva gutljaja, piše Blic, a roditeljima nije ništa rekao jer je mislio da mu neće naškoditi.

Nažalost, sve je završilo tragično.

"Dobio je tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom je prebačen u Beograd, ali nesretnom dječaku nije bilo spasa", ispričao je izvor.