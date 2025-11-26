Tragedija u Slavoniji: Curica (2) preminula, roditelji pokušali liječiti opeklinu. Zbog toga su optuženi

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu protiv 33-godišnjeg hrvatskog državljanina i 25-godišnje državljanke Srbije zbog teškog kaznenog djela povrede djetetovih prava koje je za posljedicu imalo smrt djeteta, objavio je DORH.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Optužnicom se okrivljenom paru stavlja na teret da su 10. rujna 2025. godine u Slavonskom Brodu počinili navedeno kazneno djelo na štetu svojeg djeteta, koje je zbog toga preminulo.

Državno odvjetništvo je u optužnici predložilo produljenje istražnog zatvora za oboje okrivljenika zbog opasnosti od bijega. Optužno vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu prihvatilo je taj prijedlog te im je istražni zatvor produljen.

Roditelji sami pokušali zaliječiti veliku opeklinu na leđima

Podsjetimo, radi se o slučaju u kojem je preminula dvogodišnja djevojčica. Policija je, nakon smrti, objavila detalje.

"U Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske dana 11. rujna oko 8.35 sati zaprimljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete (rođeno 2023. godine). U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu obavio je očevid.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici uhitili su 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo", objavila je policija.

"Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Slijedi izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područnom uredu Slavonski Brod", dodaje se.

Roditelji ispitani

Roditelji su nakon smrti uhićeni i ispitani. Neslužbeno se doznaje kako su roditelji sami pokušali tretirati i zaliječiti velike opekline na bebinim leđima, a kad je dijete izgubilo svijest i prestalo disati, pozvana je pomoć, ali bilo je prekasno. Prilikom dolaska na sud su plakali.

Obitelj ima još troje djece, ona su dobro i smještena su izvan obitelji.

Odvjetnik je u razgovoru za HRT rekao kako je majka u šoku. "Majka je u strašnom šoku, iskazivala je i odgovarala na postavljena pitanja istraživanja. Ovo je jedna strašna tragedija, nije to nešto što je namjerno napravila. Roditelji su vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu ukloniti posljedice", rekao je.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je HRT-u da obitelj dosad nije bila u njihovu tretmanu.