TRAGEDIJA U PLOČAMA Pronađena mrtva beba, policija istražuje slučaj

Tijekom protekle noći Rogotin je potresla vijest o pronalasku mrtve bebe.

Prema neslužbenim informacijama, odmah po dojavi na teren su upućene žurne službe koje su obavile očevid na mjestu događaja, doznaje portal Rogotin.

Tijelo novorođenčeta potom je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Za sada nema službenih informacija o okolnostima ovog tragičnog događaja, a istraga je u tijeku.