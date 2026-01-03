Tragedija u Hrvatskoj, u obiteljskoj kući pronađene dvije mrtve osobe

U obiteljskoj kući na području Gline u petak poslijepodne pronađena su tijela dvojice muškaraca, izvijestila je policija, prenosi Dnevnik.hr.

Dojava je zaprimljena oko 15 sati, nakon čega je na mjestu događaja obavljen očevid. Inspektor zaštite od požara i zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku utvrdili su da je u noći s četvrtka na petak, u razdoblju od 22 do 8 sati, došlo do požara uslijed izgaranja čađi i karbonizirane smole nakupljene u dnu dimnjaka.

Zbog prijenosa topline na vanjsku stranu dimnjaka zapalila se drvena lamperija i odjeća u hodniku, pri čemu se razvio gusti dim. Policija navodi da je upravo intenzivni dim najvjerojatnije doveo do gušenja 86-godišnjaka i 69-godišnjaka, nakon čega se požar sam ugasio.

Ovlašteni dimnjačar pregledao je dimnjak te je utvrđeno da nije bio redovito čišćen.

Tijela preminulih muškaraca prevezena su u sisačku bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija, a policija će o svim utvrđenim okolnostima izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Kako bi se spriječile slične tragedije, policija je uputila savjete građanima. Preporučuje se da pregled i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala obavlja ovlašteni dimnjačar najmanje jednom godišnje, kao i da se izvanredni pregledi provode pri svakoj promjeni goriva ili uređaja za loženje. Plinska i druga trošila potrebno je redovito servisirati kod ovlaštenih servisera, a pri korištenju peći ili kamina treba ukloniti lakozapaljive predmete iz neposredne blizine.

Građanima se savjetuje i redovito čišćenje ventilacijskih dovoda i odvoda zraka, provjera sustava centralnog grijanja te oprezno postupanje s pepelom, koji može izazvati požar i do 24 sata nakon čišćenja. Ako se u prostoriji osjeti neuobičajen ili kiselkast miris, potrebno je odmah isključiti plin.

Dimnjačara je obavezno pozvati ako dimnjak ne vuče pravilno, ako se urušava ili je došlo do začepljenja, ako se na glatkim površinama u prostoriji pojavljuje vlaga ili ako se osjete neuobičajeni mirisi koji mogu biti povezani s radom dimnjaka.