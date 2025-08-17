TRAGEDIJA U HRVATSKOJ Muškarac se utopio u bazenu

Na gradskim bazenima u Varaždinu u nedjelju je preminuo 70-godišnji muškarac.

Policija je priopćila da su dojavu zaprimili u 12:17 sati, nakon što je Centar 112 upozorio na moguće utapanje. Prema prvim informacijama, muškarac je plivao prsnim stilom kada je iznenada prestao s pokretima i ostao nepomičan na površini vode.

Prisutni su ga odmah izvukli iz bazena i započeli reanimaciju. Nedugo zatim stigla je i ekipa hitne pomoći, koja je pokušavala reanimirati 70-godišnjaka još 40 minuta, no bez uspjeha.

Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica, koja je potvrdila da na tijelu nema tragova utapanja ni nasilne smrti. Tijelo preminulog predano je obitelji.