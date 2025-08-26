Close Menu

Tragedija u Dalmaciji. Poginula jedna osoba

Dionica ceste je zatvorena!

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Slanome, potvrdili su iz Operativno-komunikacijskog centra (OKC).

Prema dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovali osobno vozilo stranih registracijskih oznaka i motocikl dubrovačkih registracija, piše Dubrovački Dnevnik.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zbog nesreće, promet kroz Slano je trenutno zatvoren, a nadležni provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovu dionicu i koriste alternativne pravce dok traje policijski očevid.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
11
Mad
2