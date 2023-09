TRAGEDIJA U DALMACIJI Mlada djevojka pala sa zidina u Dubrovniku: U komi je!

Australska policajka Ella Cutler (25) je 26. kolovoza zadobila teške ozljede nakon pada sa zidina u Dubrovniku, između restorana Nautika i Dubravka, objavio je West Australian.

Djevojka iz savezne države Zapadne Australije je pretrpjela višestruke prijelome lubanje, nekoliko udova, kralježnice te 12 rebara. Australka se trenutno nalazi u induciranoj komi u dubrovačkoj Općoj bolnici. Muškarac, koji je kobnog dana bio s 25-godišnjom policajkom bio je i 34-godišnji muškarac koji je također pao i završio s teškim ozljedama, piše Index.

I Australka i muškarac su bili pod utjecajem alkohola - njoj je izmjereno 3 promila, a njemu 2. Djevojka nije imala putno osiguranje, no njezina joj je osiguravajuća kuća RAC WA odbila zahtjev za naknadu štete pa sada njezina obitelj pokušava preko humanitarne kampanje na platformi Go Fund Me prikupiti dovoljno sredstava da se 25-godišnjakinja vrati kući.

Brat stradale policajke: Važno je da se vrati kući

Brat Australke Joshua Cutler je početkom tjedna pokrenuo kampanju na Go Fund Me i naveo da će liječenje njegove sestre koštati 100.000 australskih dolara.

Naveo je da bi proces prebacivanja djevojke do Australije mogao iznositi preko 400.000 australskih dolara. Brat stradale turistice je napisao da će njezin oporavak trajati mjesecima i da će morati ići na više operacija.

"Možemo samo zamisliti koliko bi se bojala kad bi znala kakve je ozljede pretrpjela. Ne možemo vam opisati koliko se bojimo i koliko važno da se vrati kući. Na svijetu nema dovoljno ljudi poput Elle, potrebna nam je", objavio je brat Australke te svoju sestru opisao kao brižnu i nesebičnu osobu.

Zahvalio je liječnicima i osoblju dubrovačke bolnice. Kampanju za povratak Elle Cutler u Australiju možete podržati ovdje.