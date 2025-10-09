Tragedija na otoku: Poginuo 24-godišnji motociklist, putovao na sprovod djevojke stradale prije pet dana

Na otoku Krku jučer se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 24-godišnji motociklist, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Prema rezultatima očevida, nesreća se dogodila oko 14:20 sati na području općine Baška, kada je mladić, upravljajući motociklom, zbog neprilagođene brzine pri izlasku iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom. Motociklom je prešao na suprotnu prometnu traku i izravno se sudario s autobusom koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Od zadobivenih ozljeda 24-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće, dok je 42-godišnji vozač autobusa lakše ozlijeđen. Policija je naknadno utvrdila da motocikl nije bio registriran te da vozač nije posjedovao vozačku dozvolu odgovarajuće “A” kategorije.

Tijekom očevida promet na državnoj cesti DC102 bio je u potpunosti obustavljen od 14:20 do 16:50 sati, nakon čega je normaliziran.

Druga smrtna nesreća na istom mjestu u pet dana

Kako piše Novi list, nesreća se dogodila na gotovo istom mjestu gdje je prije samo pet dana, u petak navečer, u sudaru s autobusom poginula 21-godišnja vozačica osobnog automobila. Riječ je tako o drugoj smrtnoj nesreći na tzv. krčkoj magistrali (D102) u manje od tjedan dana.

Prema neslužbenim informacijama, poginuli motociklist putovao je na sprovod 21-godišnjakinje stradale u petak, koji je bio zakazan za 15 sati u Jurandvoru.

Dvije tragedije u samo nekoliko dana ponovno otvaraju pitanje sigurnosti prometa na ovoj dionici, gdje su u kratkom razdoblju izgubljena dva mlada života.