Tragedija na Brdima pogodila Editu Lučić-Jelić, stradala je njena susjeda

Nakon tragične prometne nesreće u Hercegovačkoj ulici u Splitu, u kojoj je pješakinja smrtno stradala dok se vozačica udaljila s mjesta događaja, javnost je duboko potresena. Posebno emotivnu reakciju izazvala je objava poznate voditeljice, koja se oglasila na društvenim mrežama.

“Ubiješ čovika na cesti i odeš kao da se ništa nije dogodilo — kao da ti je pod kotačima završila mačka, a ne ljudski život. Ljudi dragi, ne okrećimo glavu na ovakve tragedije — ovo je mogla biti vaša mama, sestra, kći, brat, otac…”, napisala je, pozivajući na empatiju i odgovornost u prometu.

U emotivnom završetku obratila se i žrtvi nesreće, susjedi koju je poznavala:

“Draga susido teta Anđo, počivaj u miru Božjem.”

Objava je izazvala veliki broj reakcija i izraza sućuti, a mnogi su istaknuli kako ovakve tragedije ponovno otvaraju pitanje sigurnosti u prometu i svijesti o odgovornosti za upravljačem.

U međuvremenu, Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da je pronađeno vozilo i ženska osoba za koju se sumnja da je povezena s nesrećom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.