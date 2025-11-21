Teška prometna nesreća u Splitu: Poginula pješakinja, vozač pobjegao s mjesta događaja

Danas, 21. studenoga 2025. godine, oko 17.50 sati u Hercegovačkoj ulici u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala pješakinja. Prema informacijama PU splitsko-dalmatinske, na nju je naletjelo vozilo čiji se vozač nakon nesreće udaljio s mjesta događaja.

O tragičnom događaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a policija provodi očevid i intenzivno traga za vozačem koji je napustio mjesto nesreće.

Više informacija očekuje se nakon dovršetka očevida i daljnjih izvida.