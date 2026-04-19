TRAGEDIJA NA AUTOCESTI Vozač poginuo nakon slijetanja s kolnika

U subotu ujutro na autocesti A3 dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila 19. travnja oko 8.50 sati na području Novske, na 136. kilometru južne kolničke trake. Osobnim automobilom austrijskih registarskih oznaka upravljao je 62-godišnji austrijski državljanin koji je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika.

Vozač je preminuo na mjestu nesreće.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragične nesreće.