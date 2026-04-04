TRAGEDIJA NA AUTOCESTI Jedna osoba izgubila život u teškoj nesreći, druga hitno prebačena u bolnicu

Prometna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se danas, 4. travnja oko 10.50 sati na autocesti A3, na južnom kolničkom traku u blizini odmorišta Spačvanska šuma, priopćila je policija.

U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga ozlijeđena i prevezena u Opću županijsku bolnicu Vinkovci na pružanje liječničke pomoći, piše Večernji list.

Na mjestu događaja provodi se policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku i okolnostima nesreće.