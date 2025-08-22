Tradicionalna manifestacija "Iz Solinskog lonca – Što su jeli naši stari?" će se održati u subotu

Solin će i ove godine oživjeti duh prošlosti kroz jedinstveni gastro-kulturni događaj "Iz Solinskog lonca – Što su jeli naši stari?" koji će se održati u subotu, 23. kolovoza 2025., s početkom u 20 sati u autentičnom ambijentu Gašpine mlinice iz 18. stoljeća.

Pod geslom "Osluhnite, vidite i kušajte!" posjetitelji će imati priliku upoznati tradiciju, kulturu i okuse koji su oblikovali stoljetnu baštinu ovoga kraja. Na programu su prezentacije starih jela, degustacije i doživljaj Solina na poseban način – uz mirise i okuse djetinjstva, baš onako kako su to radile naše bake.

Ulaz na manifestaciju je slobodan, a organizatori iz Turističke zajednice grada Solina pozivaju sve zaljubljenike u kulturnu i gastronomsku baštinu da im se pridruže i osjete kako prošlost i sadašnjost mogu zajedno ispričati jednu toplu, ukusnu priču.