Tradicionalna fešta vina u Podstrani okupila brojne ljubitelje dobre kapljice!

U utorak, 11. studenog 2025. je u Podstrani održana XVI. Smotra mladih poljičkih vina, manifestacija koja već šesnaestu godinu zaredom okuplja vinare, ljubitelje vina i čuvare tradicije s područja drevne Poljičke Republike.

Cilj ove manifestacije, koja je prerasla u prepoznatljiv događaj za cijelo poljičko područje, jest očuvanje običaja i vinarske baštine ovoga kraja, ali i poticanje mladih naraštaja da nastave bogatu tradiciju proizvodnje vina.

Smotru su zajednički organizirali Općina Podstrana, Turistička zajednica općine Podstrana te Društvo Poljičana sv. Jure Priko – ogranak Podstrana. Uz izložbu i kušanje mladih vina, događaj je protekao u ugodnom i svečanom ozračju, uz druženje brojnih vinara, posjetitelja i prijatelja vina.

"Naša je obveza prenositi tu ljubav i znanje"

Prisutnima se obratio i načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, koji je u svom govoru istaknuo važnost očuvanja tradicijskih vrijednosti i identiteta Poljica:

“Vinova loza i vino oduvijek su bili sastavni dio poljičkog života. Naša je obveza prenositi tu ljubav i znanje novim generacijama kako bi ova tradicija nastavila živjeti,” poručio je Dropuljić.

U sklopu programa održana je i dodjela priznanja i zahvalnica najuspješnijim proizvođačima mladih vina, čime je odano priznanje trudu i predanosti lokalnih vinara.

Glazbeni ugođaj događanja upotpunili su Hrvatsko katoličko glazbeno društvi Podstrana i Kvartet Porat, koji su svojom izvedbom pridonijeli veseloj i domaćinskoj atmosferi manifestacije.

Smotra mladih poljičkih vina i ove je godine pokazala da ljubav prema zemlji, vinovoj lozi i tradiciji i dalje snažno živi među Poljičanima – kao što je to bilo i stoljećima prije.