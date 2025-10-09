Tradicija, umjetnost i ruralni turizam: Suncokretova mreža obasjala Gornja Poljica

U srcu jeseni pod zlatnim sunčevim zrakama, među plodovima zemlje koji mirišu na trud, zajedništvo i ljubav prema baštini, u Gornjim Poljicima se po prvi put okupila Suncokretova mreža – zajednica dobitnika prestižne nagrade SUNCOKRET ruralnoga turizma. Uz vrijedne žitelje Lijepe Naše koji čuvaju tradiciju, mirise i boje naših sela, održana je i izložba radova četvrte međunarodne likovne kolonije Gornjih Poljica te predstavljanje Suncokretomobila – vozila koje će obići brojne ljepote ruralnih krajeve Hrvatske.

“Cilj Suncokretove mreže je umrežavanje, izmjena kontakata i sve zajedničke aktivnosti koje kao mreža povezuju ruralni turizam. Obiteljske priče, priče koje se prenose s generacije na generaciju, zaista je puno lijepih priča koje su nam poticaj da idemo dalje. Suncokretovu mrežu čine vrijedni ljudi koji svojim idejama, rukama i srcem čuvaju autentičnost hrvatskih sela i stvaraju održive priče budućnosti“, istaknula je Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Klub članova – Selo“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predivnu kulisu ispred Zavičajne kuće Gornjih Poljica, upotpunili su radovi likovnih umjetnika čiji su kistovi i boje ispričali priču o krajolicima koji dišu s ljudima. “Ljubav nas gura prema naprijed, ovo je moj život, jer kad radiš nešto što voliš, onda to živiš. Sretan sam što smo se okupili baš ovdje, u Gornjim Poljicima. Svaka slika koja je ovdje je most između ljudi, kultura i jezika, most koji nas podsjeća da umjetnost ne poznaje granice. Zahvaljujem svima, a posebno našim institucijama; od Ministarstva, do Turističkih zajednica, Gradova i Općina koji nam pomažu da ova kolonija raste i živi“, poručio je domaćin Tihomir Lučić.

Brojni vizionari ruralnoga turizma isprepleli su svoje priče, satkane od brojnih detalja koji ruralnoj Hrvatskoj daju posebne čari. To su priče ljudi koji vjeruju u svoj kraj i koji svakoga dana u svojim poljima, dvorištima i domovima, pretvaraju snove u stvarnost.

Tako je Suncokretova mreža niknula kao nova zraka svjetla u hrvatskom ruralnom pejsažu kao mjesto snage, inspiracije i suradnje, gdje svaka priča postaje poticaj drugoj, a svaki susret sjeme budućih zajedničkih uspjeha.

Jer kad se ljudi koji nose sunce u srcu okupe – sve cvjeta. Već sad, veselimo se sljedećoj Suncokretovoj mreži!