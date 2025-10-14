Tradicija koja traje više od tri desetljeća. Jesen u Kaštelima: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Kaštelani će i ove godine obilježiti Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, manifestaciju koja se održava od 1991. godine u odgojno-obrazovnim ustanovama, a već 28. godinu i kao jedinstvena gradska svečanost. Riječ je o događaju koji je postao neizostavan dio jesenskog kalendara u Kaštelima, okupljajući građane, udruge i škole u promicanju tradicije, poljoprivrede i kulturne baštine.

Ovogodišnji program održat će se 18. listopada 2025. u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu od 10 do 14 sati. Svečano otvaranje manifestacije obilježit će kulturno-gastronomski program, blagoslov kruha i plodova zemlje te nastupi KUD-ova, klapa i djece. Posjetitelji će moći obići bogate štandove lokalnih proizvođača, a sudionicima će biti podijeljene zahvalnice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poveznica s globalnim inicijativama

Manifestacija "Jesen u Kaštelima – Sajam plodova zemlje" odvija se povodom Svjetskog dana hrane i 32. obljetnice ulaska Hrvatske u Organizaciju za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO). Organizatori – Udruga "Šušur", Turistička zajednica grada Kaštela, Grad Kaštela te brojne udruge i obrazovne ustanove – žele kroz događaj naglasiti važnost ekološke poljoprivrede, očuvanja okoliša i zdravih prehrambenih navika.

Čuvanje baštine i ponos vinogradarske tradicije

Poljoprivreda u Kaštelima ima dugu i bogatu povijest, a manifestacija već 34 godine doprinosi podizanju svijesti o očuvanju autohtonih kultura i tradicijskih djelatnosti. Poseban ponos grada je otkriće kaštelanskog crljenka, sorte vinove loze koja je sinonim poznatog svjetskog Zinfandela, što je Kaštela svrstalo među najvažnije vinske destinacije.

Svečanosti Dana kruha i zahvalnosti nose i duhovnu dimenziju – kroz molitvu, blagoslov i simbolično blagovanje kruha, građani se prisjećaju važnosti zahvalnosti za plodove zemlje, uspjehe, radosti i darove kojima je narod obdarivan kroz povijest. Manifestacija je stoga više od običnog sajma – ona je spoj tradicije, kulture, zajedništva i zahvalnosti.