Torcida posvetila transparent No Name Boysima

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 0:0.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Uoči samog početka susreta istok je poveo pjesmu „Ja te volim, Hajduče!“, a potom je Torcida istaknula poruku: „IZ PODRUMA FIRULA URLAMO IZ SVEG GLASA, / VOLIMO BIJELE I NEMA NAM SPASA!“

U 20. je minuti Torcida podignula novi transparent na portugalskom „DAS RUAS PARA O NOSSO TOPO SUL, PARABÉNS IRMÃOS“, odnosno „S ulica do našeg južnog vrha, čestitamo braćo“.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin

DINAMO: Livaković - Valinčić, Domíniguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Klupa: Nevistić, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Perez, Mandume, Topić, Šunta