Torcida: "Sutra je borba za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku"

Torcida Split se oglasila pred najavljeni prosvjed na Rivi i utakmicu na Poljudu.

"U subotu nas očekuje sadržajan dan. U prijepodnevnim satima borba za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj Hrvati nisu zločinci ako iznesu vlastito mišljenje i suprostave se onome što vrijeđa njihova načela. Poslijepodne slijedi utakmica sa Osijekom, gdje zaključujemo našu proslavu 75. rođendana. Kako smo započeli tako moramo i završiti. Dostojanstveno kako i priliči najstarijoj navijačkoj skupini u Europi.

Za koreografiju nam je potreban pun sjever. Stoga svi koji nisu, neka obave kupovinu ulaznica. Vrhunskim ambijentom povedimo bijele do pobjede i pokažimo još jednom svima da za Hrvatsku i Hajduk bila vojska tu je", stoji u objavi.