Torcida priredila bakljadu, potom BBB prekinuli utakmicu, dio publike napustio zapad

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 1:3, zabio je Zajc u 7. minuti, Vidović u 12. minuti te Bakrar u 38. minuti, a za Hajduk Pukštas u 28. minuti.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U 75. je minuti Torcida priredila bakljadu koja je bila popraćena dimnim bakljama i topovskim udarima.

BBB su u 80. minuti prekinuli utakmicu bakljama koje su bacali u teren, a potom su, kao i Torcida, zapalili dimne baklje i topovkse udare.

Dio publike napustio je zapadnu tribinu, a utakmica je nastavljena u 87. minuti.

Torcida je potom čestitala Dan žena BBB-ima poručivši im: „SVIM PURGERSKIM PI*KAMA SRETAN DAN, ROZOM BOJOM OBOJAN!“

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin

DINAMO: Livaković - Valinčić, Domíniguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Klupa: Nevistić, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Perez, Mandume, Topić, Šunta