Dimne bombe "preuzele" sjevernu tribinu

Hajduk danas s početkom u 15 sati na Poljudu igra protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 2:0 zahvaljujući pogotku Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute.

U 52. je minuti Torcida podignula transparent s natpisom "TKO TO TAMO PJEVA?" aludirajući na srpski komedijski film, a ujedno i na rivalstvo dviju skupina, Delija i Torcide, koji su se sukobili u tuzli. Torcida je potom zapjevala "O, Zvezdo zvezdana, ti ku*vo je*ana, je*o te Velež, je*ali te svi, a najviše Splićani!"

Podsjetimo, Torcida se prije gotovo dva mjeseca sukobila s Delijama u Tuzli, a navijački se rat nastavlja preko tribina.

Potom je u 65. je minuti Torcida pripremila dimne bombe, u crvenoj i plavoj boji, koje su se razlile preko sjevera. Dim je krenuo prema bazenima pa nije bilo potrebe za zaustavljanjem igre.



