TORCIDA – DINAMO 1-5: Torcida poražena u derbiju na Gripama

Danas je na Gripama publika uživala u futsal poslastici: Torcida i Dinamo odmjerili su snage u 12. kolu SuperSport HMNL-a, a slavio je Dinamo rezultatom 1:5.

Publika je na golove dugo čekala, tek je u 13. minuti Novak zabio za 0:1, a potom je Čekol četiri minute kasnije povećao vodstvo na 0:2 i odlazak na poluvrijeme. U 25. je minuti Pasariček zabio za 0:3, no Žuljević je u 29. minuti smanjio vodstvo na 1:3 nakon Jelovčićeva kornera kada je poslao loptu pod gredu. U 36. je minuti Novak zabio drugi, a potom tri minute kasnije i treći pogodak za konačnih 1:5.

U početnoj postavi Torcide bili su Mijo Mišerda, Franco Jelovčić, Ivan Jelić, Nikola Pavić i Marko Žuljevć, a na klupi su bili Toni Borčić, Jakov Hrstić, Bartul Ora, Dario Marinović, Josip Božinović, Stipan Budiša, Luka Pavlović, Ante Silić te Nandi Eterović, dok je kao trener na klupi debitirao Marin Jukić.

Torcida će idući susret odigrati 27. veljače protiv Fustal Pule u sklopu 13. kola SuperSport Premijer lige u gostima.