TORCIDA BIBERON - RIJEKA 3-6: Rijeka upisala prvu pobjedu ikad protiv Torcide

Futsaleri Torcide Biberon i Rijeke danas su od 20:15 igrali utakmicu 6. kola SuperSport HMNL-a na Gripama. Pobjeda je otišla na stranu gostiju koji su slavili rezultatom 3:6.

Gosti su poveli s dva gola u 6. minuti, mrežu je prvo zatresao Kamauli, a onda Rosić. Zatim je Jelović u 9. minuti smanjio prednost na 1:2, a potom je požutio Hrstić. U 11. je minuti Fetić zabio za povećanje vodstva, no Marinović je smanjio na 2:3 do kraja poluvremena.

U petoj je minuti drugog poluvremena Silić dobio žuti karton, a u 33. je minuti Suton povećao vodstvo gostiju. U istoj je minuti Legčević zabio za 3:4, a u 35. je minuti Jelovčić dobio žuti karton, kao i trener Bajrušović minutu nakon. U 38. je minuti Turk zabio za novo povećanje vodstva da bi konačnih 3:6 postigao vratar gostiju Sääf koji je s gola pogodio praznu mrežu Torcide koja je igrala s golmanom igračem posljednjih nekoliko minuta susreta.

Torcida Biberon u idućem će kolu ići na gostovanje kod Osijeka u sklopu 7. kola SuperSport HMNL-a.