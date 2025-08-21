Topli pokloni za toplu jesen: Gerontodomaćice podijelile promotivne pakete korisnicima

U sklopu provedbe EU projekta, ZAŽELI-FAZA 4- prevencija institucionalizacije naziva projekta „Za sretniju Lećevicu” SF.3.4.11.01.0533, tijekom posljednja dva tjedna gerontodomaćice zaposlene na projektu obišle su krajnje korisnike i podijelile im promotivne pakete – dekice, termos boce, kišobrane i platnena vrećica s prepoznatljivim logom projekta.

Ovi simbolični, ali korisni darovi osmišljeni su s ciljem provedbe informativne i promotivne aktivnosti usmjerene prema javnosti, kako bi izvještavali o financiranju provedbe Projekta od strane EU.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Gerontodomaćice su, kao i uvijek, uz dostavu paketa iskoristile priliku za razgovor, osmijeh i podršku onima kojima je najpotrebnija. Njihova uloga ne staje na osnovnim uslugama pomoći u kući – one su često i društvo i oslonac, i veza korisnika s lokalnom zajednicom.

Projekt „Zaželi- Prevencija institucionalizacije“ sufinanciran je sredstvima Europske unije i ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na području Općine Lećevica.

Zahvaljujemo svim vrijednim gerontodomaćicama na predanosti, toplini i pažnji koju svakodnevno pružaju korisnicima, a korisnicima želimo puno zdravlja, osmijeha i – toplu jesen!