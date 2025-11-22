Toplak: "Ovo je poniženje za Hajduk. To je i otriježnjenje"

Rijeka je s visokih 5:0 pobijedila Hajduk u Jadranskom derbiju i tako ostvarila svoju najveću pobjedu protiv splitske momčadi u povijesti. Riječane je do trijumfa predvodio Toni Fruk, koji je u prvom poluvremenu zabio hat-trick, dok su preostala dva pogotka postigli Samuele Vignato i Luka Menalo.

Utakmicu je komentirao Samir Toplak, stručni komentator MAXSporta. "Vidjeli smo raspucanu i razigranu Rijeku uz fenomenalnog Tonija Fruka. S pravom je u reprezentaciji, daj Bože da je još takvih igrača u ligi, da možemo uživati. Bio je on dosta opterećen kroz cijelu sezonu, tako da mu je ova reprezentativna pauza dobro došla. On je vrhunski karakter i iz toga vuče samo pozitivu. Baš mi je drago zbog njega. Fruk je dobar potez Rijeke, ovo je tek početak jedne dobre karijere", rekao je pa dodao:

"Dozvolili su Rijeci lake golove, gubili su lopte na svojih 20-30 metara. Hvalili smo ih zato što je statistika pokazivala da smo ih trebali pohvaliti. Možda je bolje primiti jednom pet komada nego pet puta po jedan, haha. Ovo je poniženje za Hajduk. To je i otriježnjenje", zaključio je, prenosi Index.