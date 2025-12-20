Topla božićna priča iz Splita: Učenici Obrtničko-tehničke škole napravili kućice za ulične mace

Jedna topla priča stiže nam pred Božić i iz Obrtničko-tehničke škole Split: učenici te škole, smjera pomoćni stolar i pomoćni vodoinstalater, pokazali su da se školske klupe i radionica mogu pretvoriti u mjesto gdje se rađaju ne samo vještine, već i uči empatija!

Ideja, mentorstvo i zajednički rad

Prema ideji edukacijske rehabilitatorice Vlatke Arančić Krstulović i pod mentorstvom nastavnika praktične nastave Zvonimira Jerčića i Ante Dajaka, učenici su izradili tri drvene kućice namijenjene uličnim macama u Splitu, a nastavnik Matko Grubać se angažirao na tome da priča naših učenika izađe u javnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Cilj ove akcije je pružiti topli i siguran zaklon mačkama, posebno uoči nadolazećih hladnih dana. Kućice bi macama pružile zaštitu od hladnoće, vjetra, kao i sigurno utočište od prometa, pasa i drugih opasnosti. One doprinose boljoj kontroli i brizi o lokalnoj populaciji mačaka. Postavljanjem hranilica i kućica na određene lokacije olakšava se rad volonterima, čime se poboljšava higijena javnih površina. Velika nam je želja da kućice nađu svoje mjesto u gradu, na lokacijama gdje se mace okupljaju, ali da nam gradske službe obećaju da će se pobrinuti da kućice ne budu bačene – kaže naša sugovornica Vlatka Arančić Krstulović, dodajući kako ovo nije prvi put da učenici pomoćnih zanimanja izrađuju kućice za napuštene životinje. Već su u dva navrata kućice učenika OTŠ Split donirane u sklonište za napuštene životinje „No kill“ iz Kaštela, međutim, sada je želja i učenika i njihovih nastavnika i mentora osigurati kućice za ulične mace o kojima brinu tek rijetki volonteri.

Strukovne vještine i humanost ruku pod ruku

Naravno, projekt pomoćnih stolara Obrtničko-tehničke škole Split jasan je pokazatelj da strukovne vještine i humanost idu ruku pod ruku. Inicijativa ne samo da pomaže uličnim životinjama preživjeti zimu, već i odgaja novu generaciju mladih ljudi spremnih preuzeti odgovornost za svoju zajednicu.

- Projekti poput ovog su izvrsna prilika da učenici primijene teorijsko znanje i uvježbaju praktične vještine, a motiviranost učenika za rad je veća ako učenici sudjeluju u timskom radu u realizaciji projekta koji ima konkretnu namjenu.

Naši učenici rado sudjeluju u raznim projektima namijenjenim potrebama zajednice, a cilj nam je pokazati javnosti da imati neku poteškoću ne znači ujedno i biti teret društvu, nego upravo suprotno – da uz dobro vodstvo i podršku učenici mogu biti vrlo korisni društvu.

Učenici na ovaj način uče što znači brinuti se o slabijima i kako vlastitim vještinama doprinijeti boljitku zajednice. To je ključna komponenta odgoja – smatra edukacijska rehabilitatorica.

– Ovaj projekt je više od izrade predmeta. Pokazao je našim učenicima da s dvije ruke i malo odbačenog drveta mogu napraviti veliku razliku u životu onih koji se sami ne mogu brinuti za sebe. Ponosni smo na njihovu vještinu i, što je još važnije, na njihovo veliko srce.

Apel gradu i nada u podršku

Nadamo se da će naš primjer poslužiti kao pozitivan poticaj svim građanima, potičući ih da i oni na svoj način pomognu onima kojima je pomoć potrebna, bilo da se radi o ljudima ili napuštenim životinjama – zaključuje Arančić Krstulović.

Moramo napomenuti kako nam je naglasila, ali i nastavnik Matko Grubać, s kojim smo također razgovarali, da se doista nadaju podršci gradskih službi, kako bi kućice našle svoje mjesto na ulicama Grada i kako bi mace dobile dom kao božićni dar.

Za to je potrebna brza odluka nadležnih, nekoga u Banovini tko je odgovoran za komunalna pitanja. Nekoga tko će prepoznati humanitarnu, edukacijsku i empatijsku vrijednost projekta, kako za učenike koji su kućice izradili, tako i za njihove buduće „korisnike“ – slobodnoživuće mace (primjerice one uz bedem Priuli na početku Marmontove), koje bi uz ove kućice mogle postati i dodatna atrakcija, a Split u očima turista i domaćih grad koji brine o svojim životinjama.