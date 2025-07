Top lista sorti koje generacijama čuvaju iskusni vrtlari: Ove rajčice izgledaju kao mango, mirišu na voće – i nisu crvene!

Prve „prarajčice“, odnosno divlje vrste rajčice koje su predci današnjih kultiviranih sorti, bile su žute ili narančaste, a ne crvene kao većina današnjih sorti, što mnogi ljudi ne znaju. Čak ni moj, inače sveznajući, On to nije znao, a red je da to svi znamo o kraljici ljeta.

Rajčica potječe iz Južne Amerike (posebno s područja današnjeg Perua i Ekvadora), a kad su ih španjolski konkvistadori donijeli u Europu u 16. stoljeću, prve sorte koje su se ovdje uzgajale bile su malene, žute rajčice, što je vjerojatno razlog zašto su ih Talijani tada nazivali „pomodoro“ — što znači „zlatna jabuka“ (tal. pomo d’oro).

Poslije su se razvile i crvene sorte, koje su s vremenom postale dominantne zbog svog okusa, izgleda i veće popularnosti u kulinarstvu.

Znam dosta ljudi kojima smeta naglašena kiselost kod crvenih rajčica, za njih su idealne narančaste, žute (ili zeleno žute), jer njima ne treba niti ona žličica šećera koja ubija kiselost u šalši, virujte vi meni.

Zašto birati žute i narančaste rajčice?

Svakako, ako ste ovu sezonu zakasnili, nemojte sljedeću, nahranite oči i tijelo predivnim sočnim, kao voće slatkim, žutim, narančastim i zelenim rajčicama, obojite i zašarenite svoj vrt, stol, obradujte i potaknite obitelj i prijatelje da ne robuju jednoj boji, da upoznaju sočni, slatkasti i voćni okus poma koje nisu crvene.

Naravno, dovoljno dugo sam u svijetu vrtlarenja i rajčičarske ovisnosti, da znam vrtlare koji preferiraju žute/narančaste sorte, pa da vam olakšam potragu, pitala sam iskusne vrtlare i čuvare sjemena, koje su im omiljene sorte rajčica u njihovoj iskonskoj boji:

Iskustva i preporuke rajčičarskih znalaca

Danijel Mašunić (veliki zaljubljenik u sve što se narančasti): „Auriga“, „Bosanski žuti jabučar“ i „Golden Curant“ Jolanda Pažanin (ne zna jesu li joj draže žute ili narančaste cherry sorte, a šalšu radi u svim bojama): „Accordion orange“

„Artisan blush tiger“

„Sunrise bumble bee“ Jadranka Martinović (njeno istančano nepce ne podnosi sorte koje nisu vrhunskog okusa, džaba im rodnost i otpornost bez te najvažnije komponente): „Paglione“

„Stellato di Bellinzona“

„Pineapple Ananas“

„Gul Casady“ Moja samozatajna fb prijateljica M. L. preferira sorte „Kozula 156“ i „Zlatavu“, kao i „Nebrasku Wedding“ Antonija Mihaljević, poznata dalmatinska vrtlarica, ima svoje top 3 žute rajčice: “Artisan blush tiger”, “Žuti jabučar starinski”, “Žute kruškice” Dražen Karačić Cacan, poznati “Šaptač rajčica”, čuveni hobi uzgajivač iz grupe Volim rajčice: „Sun Baby“ – iznimno bujna i rodna žuta cherry rajčica, mnoštvo malih grozdića, preslatkih žutih plodova.

„Artisan Blush“ i „Sunrise Bumble-Bee“ – prekrasni žuti šjivar s crvenim mramorenjem i prugicama, egzotičnog voćnog okusa.

„Afternoon Delight“ – indigo žuta s crvenim mramorenjem, svilenkaste teksture i voćnih aroma.

„Orange Russian 117“ – vrlo rodna i robusna, bez indigo nijanse.

„Kellogg's Breakfast“ – narančasti div iznimnih aroma.

„Orange Jazz“ – velika žuto-narančasta, s narančastim prugama, teksture manga i s voćnim notama.

Vidim da nitko nije spomenuo moju omiljenu staru francusku žutu sortu „Jaune Flamm“, a iznimno mi je draga isto kao i „Nebraska Wedding“, na kraju ove sezone još bi moglo nekoliko sorti ući na „must have“ listu.

Više od boje: nutricionistički dragulji

Dakle, mudro je znati, žute rajčice nisu samo vizualno zanimljive, već i nutritivno i gastronomski vrijedne.

Dobro je znati da žute rajčice sadrže manje kiselina i drukčije vrste karotenoida u odnosu na crvene. Umjesto likopena (koji dominira u crvenim rajčicama), žute rajčice često imaju više beta-karotena i luteina, što doprinosi zdravlju očiju i kože.

Ne robujte starim navikama. Jedite raznoliko i uzgajajte raznolike rajčice. Ne morate imati sve sa gornjeg popisa, krenite s nabavkom makar jedne žute ili narančaste sorte. Ako nemate vrt, imate balkon i pitar, a imate i mene koja rado čuva i dijeli sjeme.

A imam i narančaste/žute sorte. Zna se, patuljaste i vrtne. Sve dam, samo da se rajčičarska radost uzgoja sorti sa nasljednim osobinama širi dalje. Nije mi dovoljno da sam samo ja sretna!