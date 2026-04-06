Top ga usmrtio na mjestu: Preminuo poznati zagorski kolekcionar

Muškarac koji je poginuo na Uskrsni ponedjeljak tijekom tradicionalne manifestacije u Dvoru Veliki Tabor kod Desinića je Srećko Juričan, poznat u Zagorju kao strastveni kolekcionar starih traktora.

Podsjetimo, nesreća se dogodila tijekom okupljanja kuburaških udruga, kada je, prema neslužbenim informacijama, piše Zagorje.com, muškarac punio top koji je iznenada opalio i usmrtio ga na mjestu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je potvrdila smrt jedne osobe, a okolnosti nesreće utvrdit će se očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje je u tijeku.

Poznat kao “lovac na traktore”

Vijest o njegovoj pogibiji brzo se proširila Zagorjem, gdje je bio dobro poznat. Juričan je u lokalnoj zajednici bio prepoznatljiv po svojoj strasti prema starim traktorima.

U svojoj kolekciji imao je 11 oldtimer traktora, kao i kamion i niz starih poljoprivrednih strojeva.

Ljubav prema traktorima, kako je ranije govorio, počela je još u djetinjstvu.

„Kao dječaka sa sedam godina tata me posadio na traktor IMT 533. Kad sam prvi put uzeo volan, bio sam uzbuđen i sretan. Od tada sam ostao vezan uz te strojeve“, ispričao je.

Oproštaji na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama od njega se opraštaju brojni prijatelji i poznanici, koji ga opisuju kao srdačnog i dobrog čovjeka.

„Bio si velika dobričina, čovjek velikog srca. Život je nepredvidiv… Počivaj u miru“, stoji u jednoj od objava.