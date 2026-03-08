Tony Cetinski u dilemi oko koncerta u Novom Sadu: „Našao sam se pred vrlo teškom odlukom“

Pjevač Tony Cetinski oglasio se na društvenim mrežama uoči koncerta zakazanog za Međunarodni dan žena u dvorani SPENS u Novom Sadu, poručivši kako se našao pred jednom od težih odluka u svojoj karijeri.

U objavi je naveo kako ranije nije bio upoznat s činjenicom da ta dvorana kod dijela ljudi budi bolne uspomene iz ratnih devedesetih. Kako ističe, posljednjih je dana čuo svjedočanstva o civilima, ženama, djeci i braniteljima koji su ondje prolazili kroz vrlo teške trenutke, što ga je, kaže, duboko pogodilo.

„Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije“, napisao je.

Dodao je i kako u njegovoj obitelji postoje osobe koje su u ratu izgubile najbliže, zbog čega situaciju ne može promatrati površno.

Istodobno, naglašava kako razmišlja i o publici, osobito mlađim generacijama koje s ratnim događajima nemaju veze te na koncerte dolaze zbog glazbe i poruke njegove turneje „Samoljubav“.

Cetinski je na kraju objave pozvao svoje pratitelje da podijele mišljenje o tome treba li koncert održati ili ne, naglasivši da želi dostojanstvenu i argumentiranu raspravu.

„Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno“, poručio je.