Tonka Alujević: "Dignite bila jidra. Život je siv, ali se zna što je crno, a što bilo"

Poznata novinarka, spisateljica i autorica dokumentarnih serijala Tonka Alujević, rođena Hvaranka, oglasila se na svom Facebook profilu povodom sutrašnjeg Torcidinog prosvjeda na splitskoj Rivi. U svom prepoznatljivom stilu — britko, izravno i s puno emocije — podsjetila je na antifašističke korijene grada Splita i simboliku Hajduka.

"GRAD SPLIT JE BASTION ANTIFAŠIZMA. OD 40 ILJADA STANOVNIKA:

– domobrana 50

– četnika 45

– ustaša 50

– partizana 12,5 iljada

To je naša povijest! I Hajduk je njezin dio.

Tonka je status završila pozivom punim boje i ponosa:

"Sutra… obucite se u bilo! Obisite bile lancune, mudante, majice, košuje… dignite bila jidra. Život je siv, ali se točno zna šta je crno, a šta bilo."