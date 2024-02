TONI MILUN "Evo zašto će neki građani dobiti manje povrata poreza"

Mnogi građani, zaposlenici u raznim tvrtkama automatizmom će dobiti povrat poreza i prireza i ne moraju ništa napraviti da bi ostvarili to pravo. Međutim velik dio njih nije svjestan da malo boljom raspodjelom djece ili uzdržavanih članova mogu ostvariti veći povrat poreza za 2023. Čak i ako su djecu ili uzdržavane članove prijavili na svojim poreznim karticama i ako im je poslodavac obračunavao te uvjete pri isplati plaća, još uvijek postoji mogućnost da se optimizira podjela između supružnika ili partnera i ostvari veći porezni povrat.

To je moguće samo ako predate obrazac za povrat poreza pod nazivom ZPP-DOH do 29. veljače 2024. Mobilna aplikacija Toni Milun sadrži kalkulator Popodicu s uputama kako provjeriti jeste li dobro podijelili djecu ili uzdržavane članove na poreznoj kartici te što napraviti u slučaju da ih možete bolje rasporediti i dobiti veći povrat poreza.

Mobilnu aplikaciju Toni Milun možete preuzeti u Apple Store-u, Google Play-u i AppGallery-u.

Ako je već imate, potrebno je otići u Trgovinu/Store, upisati u tražilicu Toni Milun i, kad se pojavi, ažurirati je na novu verziju pod brojem 2.3.0. Kalkulator je jednostavan za upotrebu, ne prikuplja podatke korisnika te vas kroz cijeli proces vode video-upute i objašnjenja kako i gdje možete pronaći podatke koje je potrebno unijeti u kalkulator. Ako Popodica pokaže da imate pravo na povrat poreza, pomoći će vam da ispravno ispunite ZPP-DOH obrazac te ga do kraja dana 29. veljače predate poreznoj upravi.

A evo jedan konkretan primjer gdje Popodica pomaže ostvariti pravo na veći povrat poreza.

Marko (31 godina) i Ana (29 godina) žive i rade u Zagrebu i imaju dvoje djece. Oba djeteta prijavljena su na Aninu poreznu karticu. Recimo da i Marko i Ana imaju mjesečna neto primanja oko 1150 EUR. Do prije par godina ova bi razdioba bila optimalna, ali sada zbog povrata poreza za mlade do 30 godina više nije. Ako Marko i Ana ne predaju godišnju poreznu prijavu, ona će dobiti oko 100 EUR povrata poreza, a on ništa.

Ali ako upotrijebe Popodicu, dobit će prijedlog da olakšice za oba djeteta presele s Ane na Markov obračun. U tom slučaju Ana će trebati uplatiti oko 800 EUR poreza i prireza, ali Marko će dobiti oko 1600 EUR nazad. Oni tako kao par dobiju oko 800 EUR povrata poreza.

Ove je godine zbog uvođenja eura bilo potrebno napraviti mnoge izmjene u aplikaciji Popodica. Njezin autor Toni Milun s olakšanjem je izjavio: 'Zahvaljujući izvanrednom angažmanu razvojne tvrtke GAURUS i mojem timu uspjeli smo na vrijeme napraviti zahtjevne izmjene i izdati novu verziju aplikacije Toni Milun 2.3.0 u kojoj se nalazi i spomenuti kalkulator Popodica. Kalkulator računa povrat poreza bez obzira na broj djece ili uzdržavanih članova. Također uzima u obzir i djecu iz prethodnih veza ili brakova, eventualne invalidnosti, a radi i izračun za hrvatske ratne vojne invalide. Veseli me da će i ove godine mnogi korisnici ostvariti pravo na veći povrat poreza.'

Toniju Milunu se u petak, 9. veljače, javila gospođa koja je mislila da je Popodica pogriješila kod izračuna. Naime, Popodica joj je izračunala da ima pravo na povrat poreza više od 1300 eura. Konkretno, dvoje djece bilo je prijavljeno na njenu poreznu karticu, ali ona nije radila cijelu godinu jer je bila na roditeljskom dopustu. Zato je Popodica predložila da preseli djecu na oca i eto - ostvarila je povrat poreza od 1338 eura. Lijep je to iznos za ljetovanje kojem se nisu nadali, ali samo u slučaju da podnesu prijavu. U suprotnom, neće dobiti nikakav povrat poreza. Nameće se pitanje koliko je osoba sa sličnom situacijom koje neće ostvariti povrat.